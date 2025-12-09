SignauxSections
Daniel Godwin Eshioke

RiffleFx Gold Pro

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 242%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
514
Bénéfice trades:
371 (72.17%)
Perte trades:
143 (27.82%)
Meilleure transaction:
9 821.00 USD
Pire transaction:
-4 725.00 USD
Bénéfice brut:
222 846.76 USD (184 660 pips)
Perte brute:
-101 935.62 USD (72 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (34 571.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79 282.00 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
590
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
5 (0.97%)
Courts trades:
509 (99.03%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
235.24 USD
Bénéfice moyen:
600.67 USD
Perte moyenne:
-712.84 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-54 190.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-54 190.00 USD (29)
Croissance mensuelle:
241.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 891.64 USD
Maximal:
54 190.00 USD (54.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.03% (54 190.00 USD)
Par fonds propres:
17.60% (30 086.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 506
BTCUSD 6
EURUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 120K
BTCUSD 1K
EURUSD.s 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s -6.6K
BTCUSD 119K
EURUSD.s -45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 821.00 USD
Pire transaction: -4 725 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +34 571.70 USD
Perte consécutive maximale: -54 190.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

RiffleFx Gold Pro uses Ai  and algorithm-assisted trading system focused on major forex pairs and gold (XAUUSD). 

Trades are based on technical market structure, trend confirmation, and risk management principles. 

All trades are executed with predefined stop loss and take profit levels. Risk is managed per trade, and results may vary based on market conditions. 

This service is for educational and signal-following purposes only and does not guarantee profits.
Aucun avis
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.