- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
514
Bénéfice trades:
371 (72.17%)
Perte trades:
143 (27.82%)
Meilleure transaction:
9 821.00 USD
Pire transaction:
-4 725.00 USD
Bénéfice brut:
222 846.76 USD (184 660 pips)
Perte brute:
-101 935.62 USD (72 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (34 571.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79 282.00 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
590
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
5 (0.97%)
Courts trades:
509 (99.03%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
235.24 USD
Bénéfice moyen:
600.67 USD
Perte moyenne:
-712.84 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-54 190.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-54 190.00 USD (29)
Croissance mensuelle:
241.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 891.64 USD
Maximal:
54 190.00 USD (54.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.03% (54 190.00 USD)
Par fonds propres:
17.60% (30 086.44 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|506
|BTCUSD
|6
|EURUSD.s
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|120K
|BTCUSD
|1K
|EURUSD.s
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|-6.6K
|BTCUSD
|119K
|EURUSD.s
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 821.00 USD
Pire transaction: -4 725 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +34 571.70 USD
Perte consécutive maximale: -54 190.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
RiffleFx Gold Pro uses Ai and algorithm-assisted trading system focused on major forex pairs and gold (XAUUSD).
Trades are based on technical market structure, trend confirmation, and risk management principles.
All trades are executed with predefined stop loss and take profit levels. Risk is managed per trade, and results may vary based on market conditions.
This service is for educational and signal-following purposes only and does not guarantee profits.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
242%
0
0
USD
USD
171K
USD
USD
1
0%
514
72%
100%
2.18
235.24
USD
USD
54%
1:500