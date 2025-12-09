SignauxSections
Adeilson Costa Martins

Omnitrax

Adeilson Costa Martins
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -92%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
202
Bénéfice trades:
141 (69.80%)
Perte trades:
61 (30.20%)
Meilleure transaction:
10.72 USD
Pire transaction:
-22.22 USD
Bénéfice brut:
137.16 USD (9 764 pips)
Perte brute:
-218.14 USD (12 370 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (16.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.76 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.51%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
68 (33.66%)
Courts trades:
134 (66.34%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-0.40 USD
Bénéfice moyen:
0.97 USD
Perte moyenne:
-3.58 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-4.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.38%
Prévision annuelle:
89.60%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.56 USD
Maximal:
98.52 USD (93.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.71% (98.81 USD)
Par fonds propres:
3.26% (2.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 56
AUDUSD 44
USDJPY 27
XAUUSD 3
USDCAD 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -35
GBPUSD -19
AUDUSD 3
USDJPY -11
XAUUSD -19
USDCAD -4
EURJPY 0
AUDJPY 4
EURGBP 1
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.6K
GBPUSD -357
AUDUSD 202
USDJPY -181
XAUUSD -969
USDCAD -509
EURJPY 31
AUDJPY 596
EURGBP 86
USDCHF 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.72 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.76 USD
Perte consécutive maximale: -4.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 348
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.86 × 184
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.07 × 148
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.13 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 1662
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarkets-MT5
1.23 × 229
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
55 plus...
Omnitrax Pro: trading robot with trading aid, news analysis, and price action. Turned R$5,000 into R$10,000 in 15 days. Direct operation via API on MT5, no delays. Proven daily profits.


Aucun avis
2025.12.09 04:47
A large drawdown may occur on the account again
