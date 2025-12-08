SignauxSections
Malleswara Rao Mandadapu

Brick Gold

Malleswara Rao Mandadapu
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
19 (73.07%)
Perte trades:
7 (26.92%)
Meilleure transaction:
4.42 GBP
Pire transaction:
-16.18 GBP
Bénéfice brut:
44.24 GBP (3 070 pips)
Perte brute:
-42.58 GBP (2 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (14.39 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
14.39 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
16 (61.54%)
Courts trades:
10 (38.46%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.06 GBP
Bénéfice moyen:
2.33 GBP
Perte moyenne:
-6.08 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-16.18 GBP)
Perte consécutive maximale:
-16.18 GBP (1)
Croissance mensuelle:
0.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.34 GBP
Maximal:
23.73 GBP (4.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 26
XAUUSD 26
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2
XAUUSD 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 293
XAUUSD 293
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 GBP
Pire transaction: -16 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.39 GBP
Perte consécutive maximale: -16.18 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Aucun avis
2025.12.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
