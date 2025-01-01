Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 208%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 239
- Trades
- 1465
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 629%
- Abonnés
- 82
- Semaines
- 214
- Trades
- 5528
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 761%
- Abonnés
- 48
- Semaines
- 30
- Trades
- 669
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.69
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 545%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 130
- Trades
- 1242
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 541%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 85
- Trades
- 621
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 260%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 73
- Trades
- 446
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.36
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 638%
- Abonnés
- 104
- Semaines
- 52
- Trades
- 1608
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.89
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 1 649%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 158
- Trades
- 612
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.89
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 126%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 58
- Trades
- 564
- Gagner
- 70%
- Facteur de profit
- 2.09
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 671%
- Abonnés
- 26
- Semaines
- 46
- Trades
- 144
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.24
- DD max.
- 34%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.