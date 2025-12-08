SignauxSections
Mohd Sauff Bin Zabidi

Mizan Bin Muhamad 500233

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
160 (93.56%)
Perte trades:
11 (6.43%)
Meilleure transaction:
4.85 USD
Pire transaction:
-21.56 USD
Bénéfice brut:
140.99 USD (13 722 pips)
Perte brute:
-69.99 USD (5 201 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (105.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.26 USD (92)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
286 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
4 (2.34%)
Courts trades:
167 (97.66%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
0.88 USD
Perte moyenne:
-6.36 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-26.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.03 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.01 USD
Maximal:
43.03 USD (8.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 27
NZDUSD 26
CADJPY 23
AUDJPY 19
GBPCHF 19
EURUSD 18
GBPUSD 11
NZDJPY 10
CHFJPY 8
EURCAD 4
AUDUSD 3
GBPJPY 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 17
NZDUSD -6
CADJPY 38
AUDJPY 15
GBPCHF 8
EURUSD 9
GBPUSD 8
NZDJPY 9
CHFJPY 6
EURCAD -40
AUDUSD 2
GBPJPY 6
NZDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 2.4K
NZDUSD -444
CADJPY 3.5K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF 660
EURUSD 410
GBPUSD 614
NZDJPY 1K
CHFJPY 903
EURCAD -2.8K
AUDUSD 150
GBPJPY 563
NZDCAD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.85 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 92
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +105.26 USD
Perte consécutive maximale: -26.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 286 days
