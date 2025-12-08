SignauxSections
Teoh Guan Cheang

GC

Teoh Guan Cheang
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
119 (70.00%)
Perte trades:
51 (30.00%)
Meilleure transaction:
44.21 USD
Pire transaction:
-73.88 USD
Bénéfice brut:
517.44 USD (41 111 pips)
Perte brute:
-507.65 USD (44 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (97.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
140.36 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.20%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
133 (78.24%)
Courts trades:
37 (21.76%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
4.35 USD
Perte moyenne:
-9.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-38.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-287.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.11 USD
Maximal:
388.10 USD (77.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.66% (0.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 86
GBPCHF 25
XAUUSD 20
GBPUSD 14
GBPAUD 9
GBPJPY 8
USDJPY 7
USDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF -242
GBPCHF 153
XAUUSD -4
GBPUSD 32
GBPAUD 32
GBPJPY 26
USDJPY 13
USDSGD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -25K
GBPCHF 11K
XAUUSD -151
GBPUSD 2.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.8K
USDJPY 758
USDSGD 28
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.21 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +97.62 USD
Perte consécutive maximale: -38.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
itexsys-Platform
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
VTMarkets-Live
2.00 × 25
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 214
ICMarketsEU-MT5-4
2.20 × 5
Tickmill-Live
2.21 × 17582
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 1054
Aglobe-Live
2.40 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
3.72 × 71
51 plus...
Aucun avis
2025.12.08 06:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.08 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
