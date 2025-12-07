SignauxSections
Agus Mardiyanto

MEF

Agus Mardiyanto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 658%
Weltrade-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
26 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
85.62 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
986.89 USD (955 545 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
26 (986.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
986.89 USD (26)
Ratio de Sharpe:
1.59
Activité de trading:
97.29%
Charge de dépôt maximale:
11.07%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
26 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
37.96 USD
Bénéfice moyen:
37.96 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
658.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.48% (6.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 983
BTCUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 914K
BTCUSD 41K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.62 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +986.89 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
378 plus...
MEF
Aucun avis
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MEF
40 USD par mois
658%
0
0
USD
197
USD
1
100%
26
100%
97%
n/a
37.96
USD
3%
1:200
