Trades:
766
Bénéfice trades:
519 (67.75%)
Perte trades:
247 (32.25%)
Meilleure transaction:
6 179.98 USD
Pire transaction:
-9 203.20 USD
Bénéfice brut:
123 770.13 USD (1 859 825 pips)
Perte brute:
-85 381.86 USD (1 023 101 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (8 541.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 404.57 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.17%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
442 (57.70%)
Courts trades:
324 (42.30%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
50.12 USD
Bénéfice moyen:
238.48 USD
Perte moyenne:
-345.68 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-566.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-29 637.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
-83.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
386.01 USD
Maximal:
31 123.04 USD (49.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.66% (931.62 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|BTCUSD
|56
|GBPJPY
|37
|USOil
|22
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|SP500
|9
|Coffee
|8
|GBPUSD
|7
|XRPUSD
|6
|DOGUSD
|5
|EURUSD
|5
|DJ30
|5
|Sugar
|4
|AUDUSD
|4
|CHINA50
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|XAGUSD
|3
|SOLUSD
|2
|GER30
|2
|HK50
|2
|TECH100
|2
|NGAS
|2
|CHINA300
|1
|WMT
|1
|FILUSD
|1
|TAIEX
|1
|UK100
|1
|JPN225
|1
|AUS200
|1
|NVIDIA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|19K
|GBPJPY
|124
|USOil
|561
|USDJPY
|-1.6K
|ETHUSD
|-94
|SP500
|2.2K
|Coffee
|-206
|GBPUSD
|121
|XRPUSD
|801
|DOGUSD
|252
|EURUSD
|192
|DJ30
|11
|Sugar
|229
|AUDUSD
|-35
|CHINA50
|38
|USDCHF
|-60
|USDCAD
|18
|XAGUSD
|-4
|SOLUSD
|-37
|GER30
|-83
|HK50
|-4
|TECH100
|-7
|NGAS
|-2.4K
|CHINA300
|0
|WMT
|-202
|FILUSD
|-1
|TAIEX
|-11
|UK100
|0
|JPN225
|1
|AUS200
|-5
|NVIDIA
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|109K
|BTCUSD
|492K
|GBPJPY
|242
|USOil
|12K
|USDJPY
|-8.3K
|ETHUSD
|-5K
|SP500
|326K
|Coffee
|-43
|GBPUSD
|1.1K
|XRPUSD
|8.2K
|DOGUSD
|3.6K
|EURUSD
|-339
|DJ30
|-3K
|Sugar
|16
|AUDUSD
|-345
|CHINA50
|2.7K
|USDCHF
|-491
|USDCAD
|-587
|XAGUSD
|-80
|SOLUSD
|-3.7K
|GER30
|-80K
|HK50
|-1.4K
|TECH100
|-7.8K
|NGAS
|-2.4K
|CHINA300
|35
|WMT
|-167
|FILUSD
|-125
|TAIEX
|-2K
|UK100
|645
|JPN225
|595
|AUS200
|-3.9K
|NVIDIA
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 179.98 USD
Pire transaction: -9 203 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8 541.35 USD
Perte consécutive maximale: -566.91 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Top1Group-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
- Công cụ giao dịch: VÀNG
- Tiền gửi tối thiểu: 300 đô la
- Khung thời gian: 15 phút
- Nhà môi giới cung cấp: Bất kỳ nhà môi trường uy tín nào cũng có điều kiện tốt trong cặp VÀNG.
- Loại tài khoản: Độ lệch giảm kèm hoa hồng. (ECN)
- QUAN TRỌNG: Độ lệch thấp là tốt hơn, mục tiêu chênh lệch khoảng 10-20 xu (Ví dụ: 2043,50/2043,60)
- Loại tài khoản: ECN
100 USD par mois
55%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
54
0%
766
67%
100%
1.44
50.12
USD
USD
91%
1:100