Chi Hieu Cong

Hhatelbarel ben Shbaradhadotr

Chi Hieu Cong
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 55%
Top1Group-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
766
Bénéfice trades:
519 (67.75%)
Perte trades:
247 (32.25%)
Meilleure transaction:
6 179.98 USD
Pire transaction:
-9 203.20 USD
Bénéfice brut:
123 770.13 USD (1 859 825 pips)
Perte brute:
-85 381.86 USD (1 023 101 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (8 541.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 404.57 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.17%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
442 (57.70%)
Courts trades:
324 (42.30%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
50.12 USD
Bénéfice moyen:
238.48 USD
Perte moyenne:
-345.68 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-566.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-29 637.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
-83.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
386.01 USD
Maximal:
31 123.04 USD (49.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.66% (931.62 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 539
BTCUSD 56
GBPJPY 37
USOil 22
USDJPY 19
ETHUSD 10
SP500 9
Coffee 8
GBPUSD 7
XRPUSD 6
DOGUSD 5
EURUSD 5
DJ30 5
Sugar 4
AUDUSD 4
CHINA50 3
USDCHF 3
USDCAD 3
XAGUSD 3
SOLUSD 2
GER30 2
HK50 2
TECH100 2
NGAS 2
CHINA300 1
WMT 1
FILUSD 1
TAIEX 1
UK100 1
JPN225 1
AUS200 1
NVIDIA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 20K
BTCUSD 19K
GBPJPY 124
USOil 561
USDJPY -1.6K
ETHUSD -94
SP500 2.2K
Coffee -206
GBPUSD 121
XRPUSD 801
DOGUSD 252
EURUSD 192
DJ30 11
Sugar 229
AUDUSD -35
CHINA50 38
USDCHF -60
USDCAD 18
XAGUSD -4
SOLUSD -37
GER30 -83
HK50 -4
TECH100 -7
NGAS -2.4K
CHINA300 0
WMT -202
FILUSD -1
TAIEX -11
UK100 0
JPN225 1
AUS200 -5
NVIDIA 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
BTCUSD 492K
GBPJPY 242
USOil 12K
USDJPY -8.3K
ETHUSD -5K
SP500 326K
Coffee -43
GBPUSD 1.1K
XRPUSD 8.2K
DOGUSD 3.6K
EURUSD -339
DJ30 -3K
Sugar 16
AUDUSD -345
CHINA50 2.7K
USDCHF -491
USDCAD -587
XAGUSD -80
SOLUSD -3.7K
GER30 -80K
HK50 -1.4K
TECH100 -7.8K
NGAS -2.4K
CHINA300 35
WMT -167
FILUSD -125
TAIEX -2K
UK100 645
JPN225 595
AUS200 -3.9K
NVIDIA 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 179.98 USD
Pire transaction: -9 203 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8 541.35 USD
Perte consécutive maximale: -566.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Top1Group-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Công cụ giao dịch: VÀNG
  • Tiền gửi tối thiểu: 300 đô la 
  • Khung thời gian: 15 phút
  • Nhà môi giới cung cấp: Bất kỳ nhà môi trường uy tín nào cũng có điều kiện tốt trong cặp VÀNG. 
  • Loại tài khoản: Độ lệch giảm kèm hoa hồng. (ECN)
  • QUAN TRỌNG:     Độ lệch thấp là tốt hơn, mục tiêu chênh lệch khoảng 10-20 xu   (Ví dụ: 2043,50/2043,60)  
  • Loại tài khoản: ECN


Aucun avis
2025.12.07 21:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 21:11
A large drawdown may occur on the account again
