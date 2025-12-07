SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hey Gold Richest
Wacharapong Kasemjirayuwat

Hey Gold Richest

Wacharapong Kasemjirayuwat
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
317
Bénéfice trades:
169 (53.31%)
Perte trades:
148 (46.69%)
Meilleure transaction:
1 357.30 USD
Pire transaction:
-1 061.20 USD
Bénéfice brut:
7 326.06 USD (678 247 pips)
Perte brute:
-6 248.29 USD (584 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (846.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 070.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
38.27%
Charge de dépôt maximale:
2.26%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
147
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
0.56
Longs trades:
111 (35.02%)
Courts trades:
206 (64.98%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
3.40 USD
Bénéfice moyen:
43.35 USD
Perte moyenne:
-42.22 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-541.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 061.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
40.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 730.22 USD
Maximal:
1 917.08 USD (68.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.17% (1 917.08 USD)
Par fonds propres:
0.44% (16.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 317
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 94K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 357.30 USD
Pire transaction: -1 061 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +846.45 USD
Perte consécutive maximale: -541.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Focus on smart strategies to minimize risk and boost gains. ( มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร )
Aucun avis
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hey Gold Richest
30 USD par mois
41%
0
0
USD
3.7K
USD
2
0%
317
53%
38%
1.17
3.40
USD
68%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.