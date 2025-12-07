SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / From 616 Dollar
Budidno

From 616 Dollar

Budidno
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
FBS-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 182
Bénéfice trades:
846 (71.57%)
Perte trades:
336 (28.43%)
Meilleure transaction:
109.68 USD
Pire transaction:
-67.96 USD
Bénéfice brut:
3 301.75 USD (3 547 670 pips)
Perte brute:
-2 715.17 USD (3 554 463 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (195.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
195.04 USD (71)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
8.91%
Charge de dépôt maximale:
0.55%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
527
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
758 (64.13%)
Courts trades:
424 (35.87%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
3.90 USD
Perte moyenne:
-8.08 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-133.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.69 USD (5)
Croissance mensuelle:
115.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.05 USD
Maximal:
275.12 USD (89.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.40% (275.12 USD)
Par fonds propres:
0.29% (3.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 616
BTCUSD 288
US100 168
ETHUSD 45
US500 38
EURUSD 18
XRPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -280
US100 17
ETHUSD -74
US500 -8
EURUSD 2
XRPUSD -42
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 67K
BTCUSD -273K
US100 -33K
ETHUSD -33K
US500 -8.3K
EURUSD 103
XRPUSD -9.6K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.68 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 71
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +195.04 USD
Perte consécutive maximale: -133.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
itexsys-Platform
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
248 plus...
Aucun avis
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.