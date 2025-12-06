- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
93 (54.06%)
Perte trades:
79 (45.93%)
Meilleure transaction:
130.05 USD
Pire transaction:
-42.95 USD
Bénéfice brut:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Perte brute:
-879.51 USD (43 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (148.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
177
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
73 (42.44%)
Courts trades:
99 (57.56%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
14.07 USD
Perte moyenne:
-11.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-138.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-138.43 USD (6)
Croissance mensuelle:
61.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.51 USD
Maximal:
146.71 USD (15.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.17% (47.11 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|USDCAD
|9
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|408
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|-9
|EURUSD
|19
|BTCUSD
|-4
|GBPAUD
|14
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|USDCAD
|208
|AUDUSD
|-130
|EURUSD
|-68
|BTCUSD
|-18K
|GBPAUD
|548
|GBPUSD
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +130.05 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +148.24 USD
Perte consécutive maximale: -138.43 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 48
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 153
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
143 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis