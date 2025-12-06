SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stronggo1
Guosheng Chen

Stronggo1

Guosheng Chen
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
93 (54.06%)
Perte trades:
79 (45.93%)
Meilleure transaction:
130.05 USD
Pire transaction:
-42.95 USD
Bénéfice brut:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Perte brute:
-879.51 USD (43 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (148.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
177
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
73 (42.44%)
Courts trades:
99 (57.56%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
14.07 USD
Perte moyenne:
-11.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-138.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-138.43 USD (6)
Croissance mensuelle:
61.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.51 USD
Maximal:
146.71 USD (15.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.17% (47.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 152
USDCAD 9
AUDUSD 5
EURUSD 3
BTCUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 408
USDCAD 2
AUDUSD -9
EURUSD 19
BTCUSD -4
GBPAUD 14
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
USDCAD 208
AUDUSD -130
EURUSD -68
BTCUSD -18K
GBPAUD 548
GBPUSD 29
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.05 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +148.24 USD
Perte consécutive maximale: -138.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 48
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 153
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 16
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Aucun avis
2025.12.06 13:48
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 10.64% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
