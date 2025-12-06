SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / INTENSO _ Required above 1000USD
Eloizio Coelho Alves

INTENSO _ Required above 1000USD

Eloizio Coelho Alves
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 291%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 725
Bénéfice trades:
1 624 (94.14%)
Perte trades:
101 (5.86%)
Meilleure transaction:
342.43 USD
Pire transaction:
-152.78 USD
Bénéfice brut:
3 646.43 USD (9 474 846 pips)
Perte brute:
-480.91 USD (2 673 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
390 (657.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
768.54 USD (291)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.58%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.38
Longs trades:
1 003 (58.14%)
Courts trades:
722 (41.86%)
Facteur de profit:
7.58
Rendement attendu:
1.84 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-4.76 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-10.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.27 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.46%
Prévision annuelle:
393.87%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.27 USD (18.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.47% (193.27 USD)
Par fonds propres:
17.61% (571.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.s 354
BTCJPY 327
EURAUD.s 241
EURUSD.s 225
BTCUSD 196
AUDUSD.s 184
AUDCAD.s 146
USDJPY.s 27
XAUUSD.s 11
USDCHF.s 10
EURGBP.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.s 973
BTCJPY 230
EURAUD.s 425
EURUSD.s 470
BTCUSD 222
AUDUSD.s 286
AUDCAD.s 566
USDJPY.s 45
XAUUSD.s 44
USDCHF.s 56
EURGBP.s 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.s 94K
BTCJPY 3.9M
EURAUD.s 69K
EURUSD.s 55K
BTCUSD 2.4M
AUDUSD.s 28K
AUDCAD.s 32K
USDJPY.s 6.6K
XAUUSD.s 4.3K
USDCHF.s 3.3K
EURGBP.s 40
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +342.43 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 291
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +657.58 USD
Perte consécutive maximale: -10.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
