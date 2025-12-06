SignauxSections
Eloizio Coelho Alves

Storm

Eloizio Coelho Alves
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 024%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
488
Bénéfice trades:
455 (93.23%)
Perte trades:
33 (6.76%)
Meilleure transaction:
23.33 USD
Pire transaction:
-13.46 USD
Bénéfice brut:
1 516.46 USD (129 615 pips)
Perte brute:
-85.20 USD (5 996 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (277.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.43 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.07%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
106.33
Longs trades:
290 (59.43%)
Courts trades:
198 (40.57%)
Facteur de profit:
17.80
Rendement attendu:
2.93 USD
Bénéfice moyen:
3.33 USD
Perte moyenne:
-2.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-11.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.46 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.91%
Prévision annuelle:
144.55%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13.46 USD (3.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.66% (1.34 USD)
Par fonds propres:
6.58% (156.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.s 171
EURUSD.s 96
AUDUSD.s 90
AUDCAD.s 90
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.s 653
EURUSD.s 251
AUDUSD.s 238
AUDCAD.s 202
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.s 53K
EURUSD.s 26K
AUDUSD.s 16K
AUDCAD.s 22K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
