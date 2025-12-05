SignauxSections
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
408
Bénéfice trades:
279 (68.38%)
Perte trades:
129 (31.62%)
Meilleure transaction:
30.36 USD
Pire transaction:
-36.63 USD
Bénéfice brut:
684.99 USD (193 211 pips)
Perte brute:
-618.27 USD (154 612 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (46.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
292 (71.57%)
Courts trades:
116 (28.43%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-4.79 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.81%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.87 USD
Maximal:
137.24 USD (40.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 193
US30 74
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 33
NAS100 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 125
US30 -32
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -3
NAS100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.2K
US30 31K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -363
NAS100 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.36 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.88 USD
Perte consécutive maximale: -37.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-MT5Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Aucun avis
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
