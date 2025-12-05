- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
42 (84.00%)
Perte trades:
8 (16.00%)
Meilleure transaction:
425 360.13 IDR
Pire transaction:
-195 527.86 IDR
Bénéfice brut:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Perte brute:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 359 168.99 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 359 168.99 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
43.91%
Charge de dépôt maximale:
4.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
22.02
Longs trades:
16 (32.00%)
Courts trades:
34 (68.00%)
Facteur de profit:
7.22
Rendement attendu:
87 789.94 IDR
Bénéfice moyen:
121 310.81 IDR
Perte moyenne:
-88 194.64 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-199 351.96 IDR)
Perte consécutive maximale:
-199 351.96 IDR (2)
Croissance mensuelle:
87.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
199 351.96 IDR (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (199 351.96 IDR)
Par fonds propres:
4.48% (410 745.90 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|442
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|264K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
88%
0
0
USD
USD
9.4M
IDR
IDR
2
0%
50
84%
44%
7.22
87 789.94
IDR
IDR
4%
1:500