Evi Suryawati

I love my dog

Evi Suryawati
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
42 (84.00%)
Perte trades:
8 (16.00%)
Meilleure transaction:
425 360.13 IDR
Pire transaction:
-195 527.86 IDR
Bénéfice brut:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Perte brute:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 359 168.99 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 359 168.99 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
43.91%
Charge de dépôt maximale:
4.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
22.02
Longs trades:
16 (32.00%)
Courts trades:
34 (68.00%)
Facteur de profit:
7.22
Rendement attendu:
87 789.94 IDR
Bénéfice moyen:
121 310.81 IDR
Perte moyenne:
-88 194.64 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-199 351.96 IDR)
Perte consécutive maximale:
-199 351.96 IDR (2)
Croissance mensuelle:
87.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
199 351.96 IDR (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (199 351.96 IDR)
Par fonds propres:
4.48% (410 745.90 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 442
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 264K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +425 360.13 IDR
Pire transaction: -195 528 IDR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 359 168.99 IDR
Perte consécutive maximale: -199 351.96 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Aucun avis
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.