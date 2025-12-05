SignauxSections
Van Tan Hoang

Tan Bamboo

Van Tan Hoang
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
76 (50.33%)
Perte trades:
75 (49.67%)
Meilleure transaction:
165.76 USD
Pire transaction:
-59.98 USD
Bénéfice brut:
1 023.67 USD (3 496 685 pips)
Perte brute:
-540.51 USD (355 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (46.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
649.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
74 (49.01%)
Courts trades:
77 (50.99%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
3.20 USD
Bénéfice moyen:
13.47 USD
Perte moyenne:
-7.21 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-47.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.67 USD (5)
Croissance mensuelle:
232.81%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
178.45 USD
Maximal:
187.25 USD (673.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 27
BTCUSDm 22
EURUSDm 18
USDCADm 18
USDJPYm 13
GBPUSDm 11
AUDUSDm 10
ETHUSDm 8
USDCHFm 7
NZDUSDm 7
US30m 5
USOILm 3
NZDJPYm 1
AUS200m 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -45
BTCUSDm 621
EURUSDm 40
USDCADm -15
USDJPYm -64
GBPUSDm -22
AUDUSDm 23
ETHUSDm -3
USDCHFm 1
NZDUSDm -9
US30m -32
USOILm 5
NZDJPYm -14
AUS200m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 8.7K
BTCUSDm 3.1M
EURUSDm 597
USDCADm 319
USDJPYm 5
GBPUSDm -270
AUDUSDm 581
ETHUSDm -517
USDCHFm -6
NZDUSDm 210
US30m -951
USOILm 171
NZDJPYm -153
AUS200m -8.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +165.76 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +46.59 USD
Perte consécutive maximale: -47.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

