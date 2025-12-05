SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TJP
Nur Muhammad Fajri

TJP

Nur Muhammad Fajri
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 104%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
115 (71.87%)
Perte trades:
45 (28.13%)
Meilleure transaction:
14.94 USD
Pire transaction:
-11.20 USD
Bénéfice brut:
311.74 USD (2 370 814 pips)
Perte brute:
-231.94 USD (1 007 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (105.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.37 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
52.84%
Charge de dépôt maximale:
2.49%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
98 (61.25%)
Courts trades:
62 (38.75%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
2.71 USD
Perte moyenne:
-5.15 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-39.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.09 USD (6)
Croissance mensuelle:
103.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.61 USD
Maximal:
66.64 USD (35.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.63% (66.64 USD)
Par fonds propres:
0.23% (0.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 48
USDJPY 8
EURUSD 6
GBPUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 138
XAUUSD -6
USDJPY -26
EURUSD 4
GBPUSD -31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.4M
XAUUSD -738
USDJPY -347
EURUSD 72
GBPUSD -309
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.94 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +105.37 USD
Perte consécutive maximale: -39.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 2
279 plus...
Aucun avis
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TJP
30 USD par mois
104%
0
0
USD
94
USD
1
0%
160
71%
53%
1.34
0.50
USD
67%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.