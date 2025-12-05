SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US100 Nasdaq EA only Scalping Sector
Babak Alamdar

US100 Nasdaq EA only Scalping Sector

Babak Alamdar
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
17 (80.95%)
Perte trades:
4 (19.05%)
Meilleure transaction:
4.25 USD
Pire transaction:
-0.33 USD
Bénéfice brut:
20.63 USD (20 620 pips)
Perte brute:
-0.45 USD (448 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (4.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
61.15
Longs trades:
8 (38.10%)
Courts trades:
13 (61.90%)
Facteur de profit:
45.84
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
1.21 USD
Perte moyenne:
-0.11 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.33 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.33 USD (0.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.25 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4.03 USD
Perte consécutive maximale: -0.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
15.93 × 27
Running US100 Nasdaq EA Only Scalping sector


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126122


Aucun avis
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 9.05% of days out of the 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
