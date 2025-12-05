SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US100 H
Ashishkumar Hareshbhai Gandhi

US100 H

Ashishkumar Hareshbhai Gandhi
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
IQEase-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
40 (53.33%)
Perte trades:
35 (46.67%)
Meilleure transaction:
8 297.70 USD
Pire transaction:
-4 588.70 USD
Bénéfice brut:
55 111.48 USD (772 740 pips)
Perte brute:
-44 042.62 USD (557 057 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (3 368.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 641.18 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
42 (56.00%)
Courts trades:
33 (44.00%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
147.58 USD
Bénéfice moyen:
1 377.79 USD
Perte moyenne:
-1 258.36 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-8 245.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 670.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 445.52 USD
Maximal:
11 670.62 USD (107.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (4 426.12 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100.std 71
XAUUSD.std 3
XAGUSD.std 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100.std 11K
XAUUSD.std -81
XAGUSD.std -87
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100.std 216K
XAUUSD.std -572
XAGUSD.std -57
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 297.70 USD
Pire transaction: -4 589 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 368.29 USD
Perte consécutive maximale: -8 245.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IQEase-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.05 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire