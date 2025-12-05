SignauxSections
Ilkin Ismayilli

Ilkin

Ilkin Ismayilli
0 avis
Fiabilité
207 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -98%
XM.COM-Real 19
1:30
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
71
Bénéfice trades:
46 (64.78%)
Perte trades:
25 (35.21%)
Meilleure transaction:
82.03 USD
Pire transaction:
-63.70 USD
Bénéfice brut:
315.45 USD (406 182 pips)
Perte brute:
-372.90 USD (145 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (55.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.99 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
75.70%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
61 (85.92%)
Courts trades:
10 (14.08%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.81 USD
Bénéfice moyen:
6.86 USD
Perte moyenne:
-14.92 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-95.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.25 USD (5)
Croissance mensuelle:
89.06%
Prévision annuelle:
1 080.56%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.66 USD
Maximal:
211.94 USD (165.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.20% (211.94 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDPLNmicro 48
GOLDmicro 5
EURUSDmicro 5
USDCADmicro 4
USDTRYmicro 2
SILVERmicro 2
GBPUSDmicro 1
USDRUBmicro 1
OILMn-MAY22 1
AUDNZDmicro 1
EURGBPmicro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDPLNmicro -70
GOLDmicro 26
EURUSDmicro -36
USDCADmicro 1
USDTRYmicro 3
SILVERmicro 13
GBPUSDmicro -3
USDRUBmicro 82
OILMn-MAY22 -64
AUDNZDmicro 1
EURGBPmicro -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDPLNmicro 7.2K
GOLDmicro 45K
EURUSDmicro -3.7K
USDCADmicro 160
USDTRYmicro 50K
SILVERmicro 1.1K
GBPUSDmicro -1.3K
USDRUBmicro 167K
OILMn-MAY22 -636
AUDNZDmicro 644
EURGBPmicro -690
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.03 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +55.60 USD
Perte consécutive maximale: -95.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.05 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 10:49
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 4.35% of days out of the 1447 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
80% of trades performed within 49 days. This comprises 3.39% of days out of the 1447 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
