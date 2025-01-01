Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 671%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 46
- Trades
- 144
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.24
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 543%
- Abonnés
- 19
- Semaines
- 129
- Trades
- 1241
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 5 202%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 238
- Trades
- 1463
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 541%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 85
- Trades
- 621
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 630%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 208
- Trades
- 1992
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.72
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 758%
- Abonnés
- 45
- Semaines
- 29
- Trades
- 668
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.69
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 258%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 73
- Trades
- 443
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.36
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 626%
- Abonnés
- 81
- Semaines
- 213
- Trades
- 5526
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 671%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 158
- Trades
- 611
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.94
- DD max.
- 31%
- Croissance
- 1 618%
- Abonnés
- 105
- Semaines
- 52
- Trades
- 1599
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.87
- DD max.
- 33%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.