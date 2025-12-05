- Croissance
Trades:
436
Bénéfice trades:
430 (98.62%)
Perte trades:
6 (1.38%)
Meilleure transaction:
1.98 GBP
Pire transaction:
-1.43 GBP
Bénéfice brut:
218.92 GBP (234 271 pips)
Perte brute:
-3.27 GBP (4 380 pips)
Gains consécutifs maximales:
258 (168.57 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
168.57 GBP (258)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
66.97
Longs trades:
436 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
66.95
Rendement attendu:
0.49 GBP
Bénéfice moyen:
0.51 GBP
Perte moyenne:
-0.55 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-3.22 GBP (4)
Croissance mensuelle:
6.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
3.22 GBP (0.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
5.75% (99.78 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|436
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|230K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.98 GBP
Pire transaction: -1 GBP
Gains consécutifs maximales: 258
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +168.57 GBP
Perte consécutive maximale: -3.22 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
