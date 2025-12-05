SignauxSections
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
430 (98.62%)
Perte trades:
6 (1.38%)
Meilleure transaction:
1.98 GBP
Pire transaction:
-1.43 GBP
Bénéfice brut:
218.92 GBP (234 271 pips)
Perte brute:
-3.27 GBP (4 380 pips)
Gains consécutifs maximales:
258 (168.57 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
168.57 GBP (258)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
66.97
Longs trades:
436 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
66.95
Rendement attendu:
0.49 GBP
Bénéfice moyen:
0.51 GBP
Perte moyenne:
-0.55 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-3.22 GBP (4)
Croissance mensuelle:
6.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
3.22 GBP (0.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
5.75% (99.78 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 230K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.98 GBP
Pire transaction: -1 GBP
Gains consécutifs maximales: 258
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +168.57 GBP
Perte consécutive maximale: -3.22 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
Aucun avis
2025.12.05 06:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
