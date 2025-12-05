SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Scalper
Dedi Fitriyanto

Gold Scalper

Dedi Fitriyanto
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -91%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
375
Bénéfice trades:
168 (44.80%)
Perte trades:
207 (55.20%)
Meilleure transaction:
17.05 USD
Pire transaction:
-8.81 USD
Bénéfice brut:
711.24 USD (391 776 pips)
Perte brute:
-712.11 USD (285 731 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (18.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.75 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
166 (44.27%)
Courts trades:
209 (55.73%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
4.23 USD
Perte moyenne:
-3.44 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-44.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.62 USD (10)
Croissance mensuelle:
-91.91%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.95 USD
Maximal:
101.42 USD (79.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.55% (78.34 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 289
XAUEUR 72
BTCUSD 9
EURUSD 1
ETHUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7
XAUEUR -14
BTCUSD 11
EURUSD 0
ETHUSD 0
EURCHF -3
EURGBP 0
GBPUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.4K
XAUEUR -813
BTCUSD 105K
EURUSD 12
ETHUSD -555
EURCHF -248
EURGBP 0
GBPUSD -119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.05 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +18.48 USD
Perte consécutive maximale: -44.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.52 × 23
VantageInternational-Live 3
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 19
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
2.50 × 10
ICMarketsSC-Live17
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
16.38 × 39
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Gold Scalper
Aucun avis
2025.12.05 07:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire