- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
8 (72.72%)
Perte trades:
3 (27.27%)
Meilleure transaction:
81.56 GBP
Pire transaction:
-66.88 GBP
Bénéfice brut:
183.49 GBP (2 049 pips)
Perte brute:
-121.35 GBP (3 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (101.93 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
101.93 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
8 (72.73%)
Courts trades:
3 (27.27%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
5.65 GBP
Bénéfice moyen:
22.94 GBP
Perte moyenne:
-40.45 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-74.46 GBP)
Perte consécutive maximale:
-74.46 GBP (2)
Croissance mensuelle:
21.93%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.89 GBP
Maximal:
74.46 GBP (20.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +81.56 GBP
Pire transaction: -67 GBP
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +101.93 GBP
Perte consécutive maximale: -74.46 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Scalping XAUUSD.
Aucun avis