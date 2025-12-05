SignauxSections
Italo Martins da Cruz

Forex Live Eternity

Italo Martins da Cruz
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
8 (72.72%)
Perte trades:
3 (27.27%)
Meilleure transaction:
81.56 GBP
Pire transaction:
-66.88 GBP
Bénéfice brut:
183.49 GBP (2 049 pips)
Perte brute:
-121.35 GBP (3 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (101.93 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
101.93 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
8 (72.73%)
Courts trades:
3 (27.27%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
5.65 GBP
Bénéfice moyen:
22.94 GBP
Perte moyenne:
-40.45 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-74.46 GBP)
Perte consécutive maximale:
-74.46 GBP (2)
Croissance mensuelle:
21.93%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.89 GBP
Maximal:
74.46 GBP (20.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Scalping XAUUSD.
Aucun avis
2025.12.05 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
