- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.02 GHS
Pire transaction:
0.00 GHS
Bénéfice brut:
1.02 GHS (900 pips)
Perte brute:
0.00 GHS
Gains consécutifs maximales:
1 (1.02 GHS)
Bénéfice consécutif maximal:
1.02 GHS (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
24 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.02 GHS
Bénéfice moyen:
1.02 GHS
Perte moyenne:
0.00 GHS
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GHS)
Perte consécutive maximale:
0.00 GHS (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GHS
Maximal:
0.00 GHS (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GHS)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GHS)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.02 GHS
Pire transaction: -0 GHS
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1.02 GHS
Perte consécutive maximale: -0.00 GHS
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis