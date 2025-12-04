SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Raijin Trading
Cj Elijah Garay

Raijin Trading

Cj Elijah Garay
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
18 (32.72%)
Perte trades:
37 (67.27%)
Meilleure transaction:
47.80 USD
Pire transaction:
-9.72 USD
Bénéfice brut:
203.36 USD (6 069 pips)
Perte brute:
-75.07 USD (3 057 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (42.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.10 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
71 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
3.27
Longs trades:
40 (72.73%)
Courts trades:
15 (27.27%)
Facteur de profit:
2.71
Rendement attendu:
2.33 USD
Bénéfice moyen:
11.30 USD
Perte moyenne:
-2.03 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-15.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.83 USD
Maximal:
39.29 USD (35.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.80 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +42.01 USD
Perte consécutive maximale: -15.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Liquidity Raid Alpha – EUR/USD Killzone Strategy

  • Pair: EUR/USD only
  • Filter: DXY as market profiler
  • Session: London–NY overlap (07:00–11:00 EST)

  • Sweep of equal highs/lows or Asian/PD range extremes + immediate rejection (≥70 % wick) + reclaim of level/FVG/order block on 1–5 min
  • Targets: 3R to 5R
  • Risk: 0.5–1 % per trade
  • Edge: DXY regime + Killzone liquidity raids only

High-conviction, rules-based, 30-50 % win rate, ~5:1 avg RR.


165% returns to date and can be copied on XM

live performance report: 
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW

Aucun avis
2025.12.04 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 71 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire