Cj Elijah Garay

The Daily Hustle

Cj Elijah Garay
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
21 (22.82%)
Perte trades:
71 (77.17%)
Meilleure transaction:
30.30 USD
Pire transaction:
-3.00 USD
Bénéfice brut:
92.61 USD (3 788 pips)
Perte brute:
-71.39 USD (4 355 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (3.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
45 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
36 (39.13%)
Courts trades:
56 (60.87%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
4.41 USD
Perte moyenne:
-1.01 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-27.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.13 USD (21)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.94 USD
Maximal:
47.75 USD (30.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# -567
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.30 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +3.06 USD
Perte consécutive maximale: -27.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

low risk system focusing on a higher time frame analysis with precise lower time frame entries.

Only risking between 0.5% to 1-2% max for each trade. Aiming for 10-30% per month. Will take trades even after quota is hit only if they’re enticing.

165% returns to date and can be copied on XM

live performance report: 
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
Aucun avis
2025.12.04 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 45 days
