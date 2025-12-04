SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KZN Gold Pro
Nicolas Felipe Fideles

KZN Gold Pro

Nicolas Felipe Fideles
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
34 (80.95%)
Perte trades:
8 (19.05%)
Meilleure transaction:
16.31 USD
Pire transaction:
-20.00 USD
Bénéfice brut:
132.76 USD (46 585 pips)
Perte brute:
-80.70 USD (34 787 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (27.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.39 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
27 (64.29%)
Courts trades:
15 (35.71%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.24 USD
Bénéfice moyen:
3.90 USD
Perte moyenne:
-10.09 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-18.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.43%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.53 USD
Maximal:
20.00 USD (7.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.08% (17.80 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.31 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.07 USD
Perte consécutive maximale: -18.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
9.03 × 29
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
This signal is for investor monitoring purposes only. Thanks.
Aucun avis
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
