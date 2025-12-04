SignauxSections
M Jody Pratama

LIVE TRADE TIKTOK 5000 OTW 50 K USD

M Jody Pratama
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
10 (66.66%)
Perte trades:
5 (33.33%)
Meilleure transaction:
50.40 USD
Pire transaction:
-27.80 USD
Bénéfice brut:
201.15 USD (2 996 pips)
Perte brute:
-107.85 USD (2 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (82.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
41.64%
Charge de dépôt maximale:
8.46%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
11 (73.33%)
Courts trades:
4 (26.67%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
6.22 USD
Bénéfice moyen:
20.12 USD
Perte moyenne:
-21.57 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-55.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.35 USD
Maximal:
55.60 USD (1.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.11% (55.60 USD)
Par fonds propres:
0.42% (21.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDi 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDi 93
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDi 841
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.40 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82.85 USD
Perte consécutive maximale: -55.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LIVE TRADE TIKTOK 5000 OTW 50 K USD
30 USD par mois
2%
0
0
USD
5.1K
USD
1
0%
15
66%
42%
1.86
6.22
USD
1%
1:200
Copier

