Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 2 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 0.66 × 125 ICMarketsSC-MT5 2.22 × 195 ICMarketsSC-MT5-2 2.37 × 987 Tickmill-Live 2.38 × 11129 ICMarketsEU-MT5-5 2.46 × 13 Aglobe-Live 3.00 × 4 Exness-MT5Real5 3.60 × 20 VantageInternational-Live 4.25 × 4 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 TitanFX-MT5-01 4.63 × 79 Pepperstone-MT5-Live01 4.88 × 8 AdmiralsSC-Live 5.00 × 1 Alpari-MT5 5.24 × 33 Exness-MT5Real6 6.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 6.06 × 240 RoboForex-ECN 7.00 × 13 TradeMaxGlobal-Live 7.61 × 149 KuberaCapitalMarkets-Server 7.82 × 38 Ava-Real 1-MT5 7.85 × 176 20 plus...