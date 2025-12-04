SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Amigo Pip Killer
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -98%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
7 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 EUR
Pire transaction:
-14.87 EUR
Bénéfice brut:
0.00 EUR
Perte brute:
-39.78 EUR (3 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 EUR (0)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
71.87%
Charge de dépôt maximale:
189.86%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
7 (100.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-5.68 EUR
Bénéfice moyen:
0.00 EUR
Perte moyenne:
-5.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-39.78 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.78 EUR (7)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.78 EUR
Maximal:
39.78 EUR (125.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.64% (39.78 EUR)
Par fonds propres:
42.52% (6.31 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 EUR
Perte consécutive maximale: -39.78 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 plus...
Aucun avis
2025.12.04 16:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 16:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
