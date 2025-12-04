SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XM29150569
Bohong Wang

XM29150569

Bohong Wang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
XMGlobal-Real 24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
139 (82.73%)
Perte trades:
29 (17.26%)
Meilleure transaction:
19.38 USD
Pire transaction:
-6.49 USD
Bénéfice brut:
339.46 USD (32 586 pips)
Perte brute:
-84.42 USD (8 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (87.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.71 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
44.97%
Charge de dépôt maximale:
17.03%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
168
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
16.52
Longs trades:
71 (42.26%)
Courts trades:
97 (57.74%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-11.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
60.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.44 USD (2.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (15.44 USD)
Par fonds propres:
10.74% (71.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 255
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.38 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +87.71 USD
Perte consécutive maximale: -11.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
Aucun avis
2025.12.04 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XM29150569
99 USD par mois
60%
0
0
USD
678
USD
1
100%
168
82%
45%
4.02
1.52
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.