Trades:
168
Bénéfice trades:
139 (82.73%)
Perte trades:
29 (17.26%)
Meilleure transaction:
19.38 USD
Pire transaction:
-6.49 USD
Bénéfice brut:
339.46 USD (32 586 pips)
Perte brute:
-84.42 USD (8 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (87.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.71 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
44.97%
Charge de dépôt maximale:
17.03%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
168
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
16.52
Longs trades:
71 (42.26%)
Courts trades:
97 (57.74%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-11.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
60.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.44 USD (2.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (15.44 USD)
Par fonds propres:
10.74% (71.32 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|255
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Meilleure transaction: +19.38 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +87.71 USD
Perte consécutive maximale: -11.70 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
Aucun avis
