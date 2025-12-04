SignauxSections
Aleksei Timoshkin

Talep

Aleksei Timoshkin
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -39%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
157 (93.45%)
Perte trades:
11 (6.55%)
Meilleure transaction:
3 415.63 RUB
Pire transaction:
-10 945.08 RUB
Bénéfice brut:
46 865.94 RUB (9 865 pips)
Perte brute:
-46 355.91 RUB (9 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (17 778.59 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
17 778.59 RUB (56)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
82.64%
Charge de dépôt maximale:
72.12%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
61 (36.31%)
Courts trades:
107 (63.69%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
3.04 RUB
Bénéfice moyen:
298.51 RUB
Perte moyenne:
-4 214.17 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-18 191.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-18 191.00 RUB (4)
Croissance mensuelle:
-28.28%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 009.93 RUB
Maximal:
35 339.54 RUB (85.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.12% (35 339.54 RUB)
Par fonds propres:
0.82% (1 272.92 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 589
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 415.63 RUB
Pire transaction: -10 945 RUB
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +17 778.59 RUB
Perte consécutive maximale: -18 191.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 13:43
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 11.6% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 12:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
