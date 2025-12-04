Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.00 × 7 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.51 × 51 Pepperstone-MT5-Live01 0.83 × 23 FPMarketsLLC-Live 1.43 × 14 Swissquote-Server 2.16 × 79 FBS-Real 3.07 × 14 TitanFX-MT5-01 3.75 × 4 Coinexx-Live 5.69 × 45 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou