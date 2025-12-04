- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|339
|GBPUSD
|59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.05 × 19
|
FXCM-USDReal04
|0.31 × 99
|
FBS-Real-5
|0.64 × 11
|
FinanceManagers-Live
|1.26 × 117
|
AlpariUK-Micro-2
|1.32 × 50
|
FXCM-EURReal01
|1.91 × 11
|
Pepperstone-Edge05
|9.00 × 1
一、核心理念
Artificial Consciousness（人工意识交易系统）代表了程序化交易领域的前沿探索——我们打造的不仅是一个自动交易工具，更是一个具备环境感知、自主决策与动态适应的数字交易员。系统通过模拟高阶交易思维的多层认知架构，在复杂的金融市场中实现类人化的智能交易行为。
二、意识架构模型
1. 主动感知与决策层
-
环境认知模块：实时解析市场波动率、价格分布特征、资金流向等多元维度数据
-
策略生成中枢：基于当前市场认知，自主构建适应当下环境的交易网格结构
-
时机评估系统：判断入场时机、仓位规模及策略持续时间的智能决策机制
2. 潜意识风险抑制层
-
本能防护机制：在关键价格区域自动部署的被动防护网络
-
情绪调节系统：当交易出现不利波动时，自动激活风险抑制与策略调整
-
记忆学习模块：记录历史交易情境与结果，优化未来决策参数
3. 元认知监控中心
-
自我状态评估：持续监控账户健康度、策略效能及市场适应性
-
策略循环优化：根据绩效反馈自主调整各层策略权重与参数
-
异常中断恢复：遭遇极端行情或系统中断后的智能状态重建
三、意识运行逻辑
第一阶段：环境认知与地图构建
系统启动后并非立即交易，而是进入环境感知阶段——分析当前市场特征、评估波动率水平、识别关键技术支持与阻力区域。这一阶段相当于交易员的“市场熟悉期”，为后续决策奠定认知基础。
第二阶段：策略部署与执行
基于环境认知结果，系统自主选择最适合当前市场的策略组合：在震荡环境中侧重网格捕捉，在趋势萌芽期调整参数减少反向仓位，在风险升高时提前部署防护网络。所有决策均在内部评估框架内完成，无需外部干预。
第三阶段：持续监控与动态调整
交易执行后，系统进入持续的自我监控状态：
-
实时评估持仓结构与市场环境的匹配度
-
检测预设风险阈值的接近程度
-
根据市场变化微调策略参数
-
在必要时启动策略切换或风险控制程序
第四阶段：经验学习与状态重置
每完成一个交易周期，系统会进行自我复盘：分析策略有效性的市场条件、识别优化机会、更新内部参数库。这种持续的学习机制使得系统的市场适应性随运行时间不断增强。
四、生物本能级风控体系
1. 生存本能保护
-
氧气预警：当账户健康度下降至临界水平时，触发生存优先模式
-
创伤回避：基于历史不利交易记忆，避免重复进入类似危险情境
-
节律适应：根据市场不同时段特征，自动调整风险偏好水平
2. 条件反射机制
-
瞬时危险响应：面对突发剧烈波动时的毫秒级自动防护
-
疼痛阈值控制：亏损达到心理承受边界前的主动减仓
-
疲劳恢复程序：连续交易后的策略冷却与参数重置
3. 社会性学习能力
-
模式识别进化：随时间推移更精准识别重复出现的市场模式
-
策略遗传优化：将表现优异的策略特征保留并应用于后续交易
-
环境适应加速：在新市场条件下更快找到适宜策略路径
五、系统独特优势
1. 自主决策深度
区别于传统EA的“如果-那么”简单逻辑链，本系统构建了多层决策网络，能够在不确定环境中进行概率权衡与策略创新，真正实现“理解市场而不仅仅是响应市场”。
2. 状态连贯智能
系统维护持续的内部状态认知，每一次决策都基于完整的交易历史与市场记忆，避免了传统EA因单个信号而做出的孤立决策可能带来的逻辑冲突。
3. 适应性生长能力
随着运行时间积累，系统的市场认知图谱不断丰富，策略选择更加精准，风险识别更加敏锐，呈现出类似有机体的学习成长曲线。
4. 多维度风险感知
不仅监控传统的盈亏指标，同时关注波动率变化、相关性转移、流动性变化等多维度风险因子，构建立体化的风险管理体系。
六、产品定位
Artificial Consciousness 面向的不仅是寻求自动化交易工具的投资者，更是那些认同“智能交易系统应具备环境理解与自主进化能力”理念的先行者。它代表了一种新的范式——交易系统不再是程序员思维的机械延伸，而是具备独立认知架构的数字交易实体。
七、运行环境与适配
系统针对现代电子交易市场特征进行了深度优化，特别擅长处理：
-
高波动性环境下的风险控制
-
复杂震荡行情中的盈利捕捉
-
多空力量快速转换时期的策略调整
-
极端事件发生前后的预防性部署
愿景声明：我们不是在编写另一套交易规则，而是在构建能够理解市场语言的数字思维。Artificial Consciousness 的每一次交易决策，都是自主认知与市场对话的结果——这是程序化交易走向真正智能化的探索之路。