Bashir Ahmad

Loss recovery investment

Bashir Ahmad
0 avis
Fiabilité
223 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 -100%
FBS-Real-12
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
138 (75.00%)
Perte trades:
46 (25.00%)
Meilleure transaction:
655.08 USD
Pire transaction:
-40 062.12 USD
Bénéfice brut:
6 461.58 USD (1 291 027 pips)
Perte brute:
-40 514.56 USD (1 445 698 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (4 402.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 402.28 USD (35)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
48.50%
Charge de dépôt maximale:
0.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
108 (58.70%)
Courts trades:
76 (41.30%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-185.07 USD
Bénéfice moyen:
46.82 USD
Perte moyenne:
-880.75 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-109.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-40 062.12 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.58%
Prévision annuelle:
92.03%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34 481.42 USD
Maximal:
40 062.12 USD (378.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (40 062.12 USD)
Par fonds propres:
0.25% (13.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 116
archived 41
BTCUSD 20
AUDCAD 4
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 297
archived -34K
BTCUSD -17
AUDCAD 77
GBPUSD -52
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
archived 0
BTCUSD -170K
AUDCAD 2K
GBPUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +655.08 USD
Pire transaction: -40 062 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 402.28 USD
Perte consécutive maximale: -109.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Live
0.00 × 53
Exness-Real17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 14
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 9
Axi-US16-Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 22
FBS-Real-13
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 2
Exness-Real8
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 458
101 plus...
Aucun avis
2025.12.04 06:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 05:38
Trading operations on the account were performed for only 67 days. This comprises 4.33% of days out of the 1547 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
80% of trades performed within 29 days. This comprises 1.87% of days out of the 1547 days of the signal's entire lifetime.
