80% des transactions effectuées en 29 jours. Cela comprend 1.86% des jours parmi les 1556 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 67 jours. Cela comprend 4.31% des jours parmi les 1556 jours de toute la durée de vie du signal.