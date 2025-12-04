SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold PAMM investment
Bashir Ahmad

Gold PAMM investment

Bashir Ahmad
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 639 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
265 (75.93%)
Perte trades:
84 (24.07%)
Meilleure transaction:
12 435.72 USD
Pire transaction:
-572.25 USD
Bénéfice brut:
114 547.73 USD (91 023 pips)
Perte brute:
-4 262.72 USD (62 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (106 758.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106 758.84 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
65.42%
Charge de dépôt maximale:
0.03%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
117.61
Longs trades:
189 (54.15%)
Courts trades:
160 (45.85%)
Facteur de profit:
26.87
Rendement attendu:
316.00 USD
Bénéfice moyen:
432.26 USD
Perte moyenne:
-50.75 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-423.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-924.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.98%
Prévision annuelle:
11.84%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
937.70 USD (0.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.26% (937.70 USD)
Par fonds propres:
0.02% (59.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 334
archived 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
archived 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 435.72 USD
Pire transaction: -572 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +106 758.84 USD
Perte consécutive maximale: -423.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.04 05:38
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 7.55% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.06% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold PAMM investment
639 USD par mois
92%
0
0
USD
251K
USD
71
95%
349
75%
65%
26.87
316.00
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.