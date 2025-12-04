- Croissance
Trades:
1 357
Bénéfice trades:
1 020 (75.16%)
Perte trades:
337 (24.83%)
Meilleure transaction:
440.44 USD
Pire transaction:
-47.52 USD
Bénéfice brut:
4 317.81 USD (313 939 pips)
Perte brute:
-1 991.44 USD (198 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (73.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 260.48 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
89.93%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
643
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.87
Longs trades:
684 (50.41%)
Courts trades:
673 (49.59%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
4.23 USD
Perte moyenne:
-5.91 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-601.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-601.08 USD (27)
Croissance mensuelle:
11.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95.21 USD
Maximal:
601.08 USD (2.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.91% (601.08 USD)
Par fonds propres:
0.90% (199.03 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1357
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|115K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +440.44 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +73.65 USD
Perte consécutive maximale: -601.08 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MegaFusionGroup-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
12%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
3
100%
1 357
75%
90%
2.16
1.71
USD
USD
3%
1:500