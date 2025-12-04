SignauxSections
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 75%
OxSecurities-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
584
Bénéfice trades:
475 (81.33%)
Perte trades:
109 (18.66%)
Meilleure transaction:
188.40 USD
Pire transaction:
-204.75 USD
Bénéfice brut:
12 188.22 USD (213 178 pips)
Perte brute:
-4 913.31 USD (116 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (688.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
767.85 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.32%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
132
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
16.43
Longs trades:
417 (71.40%)
Courts trades:
167 (28.60%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
12.46 USD
Bénéfice moyen:
25.66 USD
Perte moyenne:
-45.08 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-290.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-409.01 USD (3)
Croissance mensuelle:
73.72%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
380.74 USD
Maximal:
442.82 USD (8.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.71% (438.69 USD)
Par fonds propres:
12.84% (2 199.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.PRO 400
GBPUSD.PRO 96
AUDCAD.PRO 40
EURAUD.PRO 19
EURUSD.PRO 15
USDCAD.PRO 10
AUDUSD.PRO 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.PRO 4.9K
GBPUSD.PRO 600
AUDCAD.PRO 1.4K
EURAUD.PRO 387
EURUSD.PRO -82
USDCAD.PRO 82
AUDUSD.PRO 48
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.PRO 87K
GBPUSD.PRO 3.7K
AUDCAD.PRO 3.8K
EURAUD.PRO 2.9K
EURUSD.PRO -1K
USDCAD.PRO 664
AUDUSD.PRO 312
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Aucun avis
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Ultimate Extractor
100 USD par mois
75%
0
0
USD
17K
USD
6
91%
584
81%
100%
2.48
12.46
USD
13%
1:500
