Filipe Pereira De Lima

RedCandle XAU Scalper

Filipe Pereira De Lima
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 104%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
744
Bénéfice trades:
679 (91.26%)
Perte trades:
65 (8.74%)
Meilleure transaction:
2 254.60 EUR
Pire transaction:
-2 585.40 EUR
Bénéfice brut:
8 476.21 EUR (172 712 pips)
Perte brute:
-6 129.95 EUR (140 771 pips)
Gains consécutifs maximales:
226 (845.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 498.23 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.82%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
375
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
407 (54.70%)
Courts trades:
337 (45.30%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
3.15 EUR
Bénéfice moyen:
12.48 EUR
Perte moyenne:
-94.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-260.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 509.91 EUR (2)
Croissance mensuelle:
103.50%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 509.91 EUR (48.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.74% (3 509.91 EUR)
Par fonds propres:
8.15% (397.15 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 743
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
EURUSD 2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 254.60 EUR
Pire transaction: -2 585 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +845.35 EUR
Perte consécutive maximale: -260.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 6
Tickmill-Live
1.36 × 11
Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.

Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.

Diferenciais:

  • Estratégia registrada e testada em conta real.

  • Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).

  • Modo hedge opcional (configuração do EA).

  • Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.

Recomendado para assinantes:

  • Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).

  • Preferível usar um VPS para evitar desconexões.

Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.

Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.


Aucun avis
2025.12.03 23:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
