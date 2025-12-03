- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|743
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.7K
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|1.36 × 11
Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.
Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.
Diferenciais:
-
Estratégia registrada e testada em conta real.
-
Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).
-
Modo hedge opcional (configuração do EA).
-
Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.
Recomendado para assinantes:
-
Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).
-
Preferível usar um VPS para evitar desconexões.
Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.
Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.
