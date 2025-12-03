- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 109
Bénéfice trades:
3 544 (58.01%)
Perte trades:
2 565 (41.99%)
Meilleure transaction:
46 717 800.75 IDR
Pire transaction:
-29 016 814.94 IDR
Bénéfice brut:
6 029 945 235.74 IDR (22 137 448 pips)
Perte brute:
-2 766 039 542.01 IDR (76 938 607 pips)
Gains consécutifs maximales:
1028 (214 151 585.45 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 571 046 128.75 IDR (163)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
1488
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
2 542 (41.61%)
Courts trades:
3 567 (58.39%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
534 278.23 IDR
Bénéfice moyen:
1 701 451.82 IDR
Perte moyenne:
-1 078 377.99 IDR
Pertes consécutives maximales:
274 (-90 379 923.64 IDR)
Perte consécutive maximale:
-644 127 036.65 IDR (156)
Croissance mensuelle:
2 175.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
399 030.83 IDR
Maximal:
1 282 355 713.87 IDR (39.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.56% (163 734 095.37 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5993
|#BTCUSDr
|76
|#ETHUSDr
|40
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|339K
|#BTCUSDr
|-2.1K
|#ETHUSDr
|-8.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|220K
|#BTCUSDr
|-52M
|#ETHUSDr
|-2.5M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +46 717 800.75 IDR
Pire transaction: -29 016 815 IDR
Gains consécutifs maximales: 163
Pertes consécutives maximales: 156
Bénéfice consécutif maximal: +214 151 585.45 IDR
Perte consécutive maximale: -90 379 923.64 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis