Trades:
21
Bénéfice trades:
21 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
101 557.10 IDR
Pire transaction:
0.00 IDR
Bénéfice brut:
705 816.41 IDR (32 640 pips)
Perte brute:
0.00 IDR
Gains consécutifs maximales:
21 (705 816.41 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
705 816.41 IDR (21)
Ratio de Sharpe:
1.40
Activité de trading:
72.05%
Charge de dépôt maximale:
11.68%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
20 (95.24%)
Courts trades:
1 (4.76%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
33 610.31 IDR
Bénéfice moyen:
33 610.31 IDR
Perte moyenne:
0.00 IDR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 IDR)
Perte consécutive maximale:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
0.00 IDR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
2.16% (78 846.83 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +101 557.10 IDR
Pire transaction: -0 IDR
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +705 816.41 IDR
Perte consécutive maximale: -0.00 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
SNR AND SND
TARGET PROFIT 1-5%
TRADE IN START 01:00
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
24%
0
0
USD
USD
556K
IDR
IDR
1
0%
21
100%
72%
n/a
33 610.31
IDR
IDR
2%
1:500