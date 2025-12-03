SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SunriseForex
Bin Shao

SunriseForex

Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
95
Bénéfice trades:
63 (66.31%)
Perte trades:
32 (33.68%)
Meilleure transaction:
21 866.00 JPY
Pire transaction:
-10 710.00 JPY
Bénéfice brut:
141 908.00 JPY (44 329 pips)
Perte brute:
-55 725.00 JPY (16 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (13 861.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
22 084.00 JPY (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.58%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.62
Longs trades:
43 (45.26%)
Courts trades:
52 (54.74%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
907.19 JPY
Bénéfice moyen:
2 252.51 JPY
Perte moyenne:
-1 741.41 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-4 543.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-10 710.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
22.33%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 547.00 JPY
Maximal:
15 331.00 JPY (10.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
2.97% (5 054.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 38
XAUUSD 19
CN50 17
USDX 8
VIX 6
XAGUSD 3
EURUSD 2
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 147
XAUUSD 390
CN50 181
USDX -31
VIX -19
XAGUSD 19
EURUSD 40
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.1K
XAUUSD 14K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
XAGUSD 141
EURUSD 59
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21 866.00 JPY
Pire transaction: -10 710 JPY
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13 861.00 JPY
Perte consécutive maximale: -4 543.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Aucun avis
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
