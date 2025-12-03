SignauxSections
Onur Erkan Yildiz

ONR CORRELATION MASTER

Onur Erkan Yildiz
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
6 (27.27%)
Perte trades:
16 (72.73%)
Meilleure transaction:
5.35 USD
Pire transaction:
-7.97 USD
Bénéfice brut:
17.08 USD (492 pips)
Perte brute:
-36.14 USD (424 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (2.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.35 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.21%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
11 (50.00%)
Courts trades:
11 (50.00%)
Facteur de profit:
0.47
Rendement attendu:
-0.87 USD
Bénéfice moyen:
2.85 USD
Perte moyenne:
-2.26 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-25.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.57 USD (9)
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.06 USD
Maximal:
29.32 USD (2.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.98% (28.35 USD)
Par fonds propres:
3.36% (103.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6
GBPUSD 6
GBPJPY 3
EURJPY 3
NZDUSD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -15
GBPUSD -3
GBPJPY 3
EURJPY -7
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
USDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -103
GBPUSD 20
GBPJPY 185
EURJPY -104
NZDUSD 25
AUDUSD -13
USDCAD -15
USDCHF 73
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.35 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +2.93 USD
Perte consécutive maximale: -25.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
RoboForex-ECN
0.59 × 3502
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 500
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 519
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 1500
51 plus...
OFFICIAL PERFORMANCE ACCOUNT ($2,000 REAL) This account was intentionally started with $2,000 to transparently demonstrate how our systems work at every balance level.

Portfolio Allocation: 100% ONR CORRELATION MASTER: Statistical Arbitrage (Main Profit)

👉 DOWNLOAD THE ROBOT TO GET THE SAME RESULTS: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531


Aucun avis
2025.12.03 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

