Minea Chhay

Master AI

Minea Chhay
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
AxionTradeKH-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 501
Bénéfice trades:
939 (62.55%)
Perte trades:
562 (37.44%)
Meilleure transaction:
72.54 USD
Pire transaction:
-51.59 USD
Bénéfice brut:
3 949.20 USD (88 833 pips)
Perte brute:
-3 267.37 USD (81 668 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (30.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.72 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
25.96%
Charge de dépôt maximale:
17.21%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
1502
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
728 (48.50%)
Courts trades:
773 (51.50%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
4.21 USD
Perte moyenne:
-5.81 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-317.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-566.17 USD (25)
Croissance mensuelle:
31.26%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
280.02 USD
Maximal:
741.88 USD (30.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.19% (741.88 USD)
Par fonds propres:
1.42% (25.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.kh 1501
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.kh 682
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.kh 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.54 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +30.62 USD
Perte consécutive maximale: -317.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxionTradeKH-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This EA one day can generate profit 20-50% with 500-1000 transaction lot.

we already Run for 30 days from 06-Nov-2025 till now start up 3800$,
profit 7,600$ = 200% spread fix 29, rebate 400 lot x 10$ = 4000$

30days running
capital 100%
profit 200%
rebate 100%





Aucun avis
2025.12.03 10:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
