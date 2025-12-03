- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
123 (78.84%)
Perte trades:
33 (21.15%)
Meilleure transaction:
9.88 USD
Pire transaction:
-10.86 USD
Bénéfice brut:
370.30 USD (372 141 pips)
Perte brute:
-65.51 USD (70 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (61.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.91 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
40.92%
Charge de dépôt maximale:
38.22%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
14.72
Longs trades:
77 (49.36%)
Courts trades:
79 (50.64%)
Facteur de profit:
5.65
Rendement attendu:
1.95 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-1.99 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
1 394.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.70 USD (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.61% (20.70 USD)
Par fonds propres:
4.29% (4.93 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|303
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|280K
|BTCUSD
|22K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.88 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +61.91 USD
Perte consécutive maximale: -20.70 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|4.64 × 22
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Forex trading always has high risks and does not always win, so you should carefully consider the copy capital and accept losses (if any) before copying.
Goal:
Safe every pip.
Stable every day.
Sustainable forever.
https://social-trading.exness.com/strategy/227984417
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
99.99 USD par mois
169%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
3
0%
156
78%
41%
5.65
1.95
USD
USD
16%
1:200