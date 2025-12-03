SignauxSections
Tran Xuan Bach

Golten 1368

Tran Xuan Bach
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99.99 USD par mois
croissance depuis 2025 169%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
123 (78.84%)
Perte trades:
33 (21.15%)
Meilleure transaction:
9.88 USD
Pire transaction:
-10.86 USD
Bénéfice brut:
370.30 USD (372 141 pips)
Perte brute:
-65.51 USD (70 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (61.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.91 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
40.92%
Charge de dépôt maximale:
38.22%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
14.72
Longs trades:
77 (49.36%)
Courts trades:
79 (50.64%)
Facteur de profit:
5.65
Rendement attendu:
1.95 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-1.99 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
1 394.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.70 USD (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.61% (20.70 USD)
Par fonds propres:
4.29% (4.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 153
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 303
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 22K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.88 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +61.91 USD
Perte consécutive maximale: -20.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
4.64 × 22
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Forex trading always has high risks and does not always win, so you should carefully consider the copy capital and accept losses (if any) before copying.

Goal:

Safe every pip.

Stable every day.

Sustainable forever.

https://social-trading.exness.com/strategy/227984417


Aucun avis
2025.12.03 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
