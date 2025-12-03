SignauxSections
Ziam 05
Fauzan Ziam Maududi

Ziam 05

Fauzan Ziam Maududi
0 avis
141 semaines
0 / 0 USD
0%
Monex-Server3
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
393
Bénéfice trades:
312 (79.38%)
Perte trades:
81 (20.61%)
Meilleure transaction:
152.70 USD
Pire transaction:
-488.75 USD
Bénéfice brut:
2 850.46 USD (936 691 pips)
Perte brute:
-3 154.56 USD (1 009 409 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (130.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
441.84 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
54 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
223 (56.74%)
Courts trades:
170 (43.26%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.77 USD
Bénéfice moyen:
9.14 USD
Perte moyenne:
-38.95 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-561.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-561.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
493.30 USD
Maximal:
935.14 USD (172.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ.m 297
XAUUSD.m 90
EURUSD.m 2
NZDUSD.m 1
USDJPY.m 1
GBPUSD.m 1
DJ.m 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ.m -224
XAUUSD.m -79
EURUSD.m 0
NZDUSD.m 0
USDJPY.m 1
GBPUSD.m -2
DJ.m 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ.m -79K
XAUUSD.m 6.6K
EURUSD.m 43
NZDUSD.m -9
USDJPY.m 96
GBPUSD.m -224
DJ.m 16
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Monex-Server3
22.50 × 10
Aucun avis
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 9.98% of days out of the 982 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 53 days
