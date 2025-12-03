- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|5
|USDJPY_MRG
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_MRG
|57
|USDJPY_MRG
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_MRG
|5.7K
|USDJPY_MRG
|430
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Welcome to Trader Pemula Sekali — a channel designed for traders of all levels who want simple, practical, and fully technical market insights.
Here, I share intraday, day-trade, and swing trading analysis, complete with clean technical breakdowns, setups, and actionable insights.
Whether you're new or experienced, my goal is to make technical analysis easier to understand and apply.
Subscribe now and upgrade your trading with clear, honest, and real-market perspectives!
USD
USD
USD