Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ScopeMarkets-Live 0.00 × 4 FBS-Real-5 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.67 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou