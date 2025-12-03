SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BattleShip
Hieu Phan Trong

BattleShip

Hieu Phan Trong
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
3 (33.33%)
Perte trades:
6 (66.67%)
Meilleure transaction:
14.82 USD
Pire transaction:
-10.50 USD
Bénéfice brut:
19.70 USD (589 pips)
Perte brute:
-58.88 USD (1 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (4.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
7 (77.78%)
Courts trades:
2 (22.22%)
Facteur de profit:
0.33
Rendement attendu:
-4.35 USD
Bénéfice moyen:
6.57 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-37.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.83 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.89%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.18 USD
Maximal:
43.61 USD (4.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.33% (43.47 USD)
Par fonds propres:
1.31% (12.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 2
GBPCAD 2
EURUSD 2
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD -20
EURCHF -10
CADJPY -9
NZDCAD -10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 5
GBPCAD 341
EURUSD -506
EURCHF -126
CADJPY -268
NZDCAD -184
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.82 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4.88 USD
Perte consécutive maximale: -37.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.08 × 179
Exness-MT5Real7
1.34 × 641
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real8
5.50 × 2
Exness-MT5Real
5.68 × 339
RoboForex-ECN
6.28 × 107
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
18.00 × 2
📊📊📊 Signal: BattleShip 1K (MT5 - real)

1. My signal info:
- Target profit: 5-10% / month
- Drawdown: 20%
- Leverage: 1:500
- Trades per week: 10
- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)

2. Risk management: 
- Risk per trade (RPT): 1% / trade
- Ex: balance $1k -> RPT: $10 / trade

3. Copy signal setting:
If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:
- Use no more than % of deposit: 95%
- Stop if equity is less than: 0
- Deviation/Slippage: 2

4. My signals link:
- Signal 1 -  BattleShip 1K: this signal

5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal

6. Personal contact:
- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)
- Email: david@davidtrader.com

7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc

8. Some instructions:
- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA
- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523
- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994
Aucun avis
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BattleShip
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
961
USD
1
11%
9
33%
100%
0.33
-4.35
USD
4%
1:500
Copier

